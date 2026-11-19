La technocratie culturelle, une fabrique du désenchantement ?
par Fabrice Raffin, Maître de Conférence à l'Université de Picardie Jules Verne et chercheur au laboratoire Habiter le Monde, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
L’ESSENTIEL
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Tandis que 2026 marque le 50e anniversaire de la mort d’André Malraux et que se profile l’élection présidentielle, quels sont la place et le rôle de la culture en France ?
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Si de merveilleux spectacles voient le jour grâce aux subventions, la culture « institutionnelle » peut aussi souffrir d’un certain formatage.
En parallèle, d’autres formes culturelles sont plébiscitées, grâce à l’offre privée, mais aussi des pratiques quotidiennes et bien…
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- jeudi 19 novembre 2026