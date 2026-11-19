Neutralité carbone : une meilleure qualité de l’air améliore la santé publique et fait économiser des millions d’euros

par Kévin Jean, Professeur junior en Santé et Changements Globaux, École normale supérieure (ENS) – PSL; Université Paris Dauphine – PSL

Alicia Gressent, Ingénieur d'étude et de recherche en modélisation de la qualité de l'air, Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris)

Augustin Colette, Responsable de l'Unité Modélisation Atmosphérique et Cartographie Environnementale, Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris)

Ayushi Sharma, Post-doctorante en épidémiologie environnementale, École normale supérieure (ENS) – PSL

Elsa Real, Ingénieure recherche et projets, Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris)

Micheline Pham, Ingénieure de recherche santé-climat-environnement, École normale supérieure (ENS) – PSL