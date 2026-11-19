Demain, l’intelligence artificielle assistera le chirurgien, mais qui décidera ?
par Patrick Nataf, PU-PH, chef du service de chirurgie cardiaque à l'hôpital Bichat (AP-HP) ; co-directeur équipe Biomatériaux et technologies immersives INSERM 1148. LVTS ; vice-président Innovation Pédagogique, Université Paris Cité
Les nouveaux modèles d’intelligence artificielle en cours de conception pourraient transformer la chirurgie. Mais aider à décider n’est pas décider : que deviendront le jugement et la responsabilité du médecin ?
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- jeudi 19 novembre 2026