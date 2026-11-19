La CIJ reconnaît le Myanmar coupable de génocide à l’encontre des Rohingyas

La Cour internationale de Justice (CIJ), principal organe judiciaire de l’ONU, a rendu son arrêt jeudi dans l’affaire opposant la Gambie au Myanmar concernant l’application de la Convention sur le génocide. La Cour a reconnu le Myanmar responsable de ce crime commis contre la minorité ethnique des Rohingyas, une première décision de ce type à l’encontre d’un État.



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