Gaza : plus de 18.000 Palestiniens menacés de déplacement, l’ONU rappelle leur droit au retour

Les dernières opérations militaires israéliennes dans le centre de la bande de Gaza pourraient provoquer le déplacement de plus de 18.000 Palestiniens et perturber des services humanitaires essentiels, a averti mercredi l'ONU, rappelant que les civils contraints de fuir doivent pouvoir regagner leur foyer dès que les circonstances le permettront.



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