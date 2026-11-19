Céréales : les stocks mondiaux progressent, mais les marchés agricoles sont sous tension

Les réserves mondiales de céréales devraient encore progresser d’ici à la fin de la campagne 2026-2027, tandis que la production de riz pourrait reculer pour la première fois en quatre campagnes. Dans son dernier rapport, publié jeudi, la FAO alerte sur la chute des exportations de céréales en mer Noire et sur les effets d’El Niño sur plusieurs filières agricoles.



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