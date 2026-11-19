Emploi, logement, famille… Les jeunes peinent à prendre leur envol

Emploi précaire, logement inabordable, conflits, dérèglement climatique… Pour des millions de jeunes dans le monde, les étapes de la vie adulte sont de plus en plus difficiles à franchir, alerte le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) dans un rapport publié jeudi.



Lire l'article complet