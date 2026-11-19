Maisons abandonnées, récoltes perdues : en Haïti, les agriculteurs pris au piège de la faim et de la violence

Violences des gangs, déplacements de population, crise économique et dérèglement climatique : en Haïti, les agriculteurs font face à une accumulation de crises qui fragilise leurs moyens de subsistance et compromet leur capacité à nourrir leurs familles. Avec le phénomène El Niño, les sécheresses et les inondations menacent davantage encore les récoltes, dans un pays où des millions de personnes sont déjà confrontées à la faim.



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