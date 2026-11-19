Monde. Les mineur·e·s et les jeunes qui manifestent sont victimes de violations des droits humains, notamment de violence et de discrimination

par Amnesty International

Partout dans le monde, les mineur·e·s et les jeunes se heurtent à des obstacles, à des défis et à des violations des droits humains lorsqu’ils exercent leur droit de manifester, révèle Amnesty International dans une nouvelle synthèse publiée à la veille de la Journée mondiale de l’enfance, le 20 novembre. Intitulée Sparking Change – Children’s Right […] The post Monde. Les mineur·e·s et les jeunes qui manifestent sont victimes de violations des droits humains, notamment de violence et de discrimination appeared first on Amnesty International. ]]>



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