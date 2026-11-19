La Cour internationale de Justice juge le Myanmar responsable du génocide des Rohingyas

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des réfugiés rohingyas ayant fui le Myanmar attendaient le long de la rivière Naf, située à la frontière entre le Myanmar et le Bangladesh, avant de poursuivre leur marche vers le camp de réfugiés de Cox's Bazar au Bangladesh, le 8 septembre 2017. © 2017 Yousuf Tushar/LightRocket via Getty Images (La Haye) – Le 19 novembre, la Cour internationale de Justice (CIJ) a jugé le Myanmar responsable du génocide commis contre les Rohingyas au cours des « opérations de nettoyage » menées par l’armée de ce pays en 2016 et 2017 dans l’affaire portée…



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