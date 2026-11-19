Des soins de santé plus intelligents, mais des résultats inégaux ? Les risques de l'IA en Afrique australe
par Rennie Naidoo, Professor of Information Systems, University of the Witwatersrand
Depuis des générations, le stéthoscope incarne l'examen médical. Le médecin s'en sert pour écouter le corps, interprétant des sons parfois imperceptibles pour établir un diagnostic. L'IA appliquée à la santé promet une autre forme d'écoute.
En Afrique du Sud, des unités médicales mobiles utilisent l’intelligence artificielle (IA) pour examiner des radiographies thoraciques pour détecter d'éventuels signes de tuberculose (TB). Une étude menée dans les zones rurales de la province du KwaZulu-Natal a utilisé cette…
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- jeudi 19 novembre 2026