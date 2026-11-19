Frigos piratés dans les supermarchés : qui doit sécuriser les objets connectés ?
par Vincent Charles, Professor of AI for Business and Management Science, Queen's University Belfast
Tatiana Gherman, Associate Professor of AI for Business and Strategy, University of Northampton
Mi-octobre, en France, des pirates ont déréglé à distance les frigos de plusieurs centaines de supermarchés, et Paris en accuse l’Iran. Reste à savoir qui doit garantir la sécurité des objets connectés.
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- jeudi 19 novembre 2026