Comment survivre aux hausses des températures quand on ne transpire pas ? L’étonnante stratégie des lézards
par Nicolas Denize-Proust, Docteur en écophysiologie évolutive, Sorbonne Université
L’ESSENTIEL
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Les reptiles squamates (ordre du vivant auquel appartiennent notamment les lézards) sont dotés d’organismes ectothermes : ils ne régulent pas leur température comme nous le faisons, mais en adaptant leur comportement en fonction de leur environnement. Ils ne transpirent pas à proprement parler, mais perdent de l’eau de manière passive, principalement par évaporation à travers la peau.
Les espèces présentent des résistances aux pertes hydriques adaptées à leur milieu de vie : les lézards des…
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- jeudi 19 novembre 2026