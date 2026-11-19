Haïti. Les violences des gangs à Kenscoff rappellent que les enfants sont toujours exposés au risque d’être tués, enlevés et soumis à d’autres exactions – Nouvelle recherche

par Amnesty International

En Haïti, les enfants demeurent exposés au risque d’être tués, enlevés, soumis à des violences sexuelles et d’autres exactions imputables aux gangs armés, écrit Amnesty International dans une nouvelle recherche publiée à la veille de la Journée mondiale de l’enfance. Amnesty International a interrogé des témoins de l’attaque menée par des gangs à Kenscoff le […] The post Haïti. Les violences des gangs à Kenscoff rappellent que les enfants sont toujours exposés au risque d’être tués, enlevés et soumis à d’autres exactions – Nouvelle recherche appeared first on Amnesty International.…



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