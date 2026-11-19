Le Burkina Faso s'en prend aux opposants en exil

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le journaliste d'investigation Newton Ahmed Barry, rédacteur en chef de « L'Événement », lors d'une conférence de presse à Ouagadougou, au Burkina Faso, le 25 juillet 2016. © 2016 Ahmed Ouoba/AFP via Getty Images Des journalistes, militants et opposants politiques qui ont fui le Burkina Faso pour échapper à la répression de la junte risquent désormais d’être arrêtés et poursuivis à l’étranger, alors que les autorités judiciaires du pays poursuivent des dizaines de personnes pour des infractions présumées liées au terrorisme.Le procureur général du Burkina Faso,…



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