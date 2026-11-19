De l’Iran à l’Ukraine, l’AIEA alerte sur une sécurité nucléaire de plus en plus fragile

Privée d’accès aux installations nucléaires iraniennes, confrontée à la fragilité croissante des centrales ukrainiennes et à l’expansion du programme nord-coréen, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) multiplie les mises en garde. Mercredi, son directeur général, Rafael Grossi, a dressé à Vienne le tableau d’une sécurité nucléaire internationale soumise à des tensions grandissantes.



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