« Je veux que les jeunes sachent qu’ils peuvent remettre en cause ceux qui détiennent le pouvoir et exiger mieux »

par Amnesty International

Trois jeunes militant·e·s racontent ce que veut dire pour eux grandir dans le monde actuel Lur, 18 ans – Argentine J’étais toute petite et je tenais la main de ma mère lors d’une manifestation, lorsque j’ai perçu pour la première fois la puissance de la contestation sociale. J’ai appris à ne pas me taire face à une […] The post « Je veux que les jeunes sachent qu’ils peuvent remettre en cause ceux qui détiennent le pouvoir et exiger mieux » appeared first on Amnesty International. ]]>



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