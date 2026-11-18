La céramiste Marina Lespérance Lopez couronnée lauréate du Prix François-Houdé 2026

par Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Pour une 30e année, la Ville de Montréal et le Conseil des métiers d'art du Québec (CMAQ) soulignent l'excellence de la relève en métiers d'art en décernant le Prix François-Houdé 2026, assorti d’une bourse de 7 500 $, à la céramiste Marina Lespérance Lopez.



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