COP31 : les pays peinent à s’entendre sur le financement et la transition énergétique

Alors que le temps presse à la Conférence des Nations Unies sur le climat, COP31, réunie à Antalya, les pays ont lancé mercredi un nouvel examen mondial de leurs progrès dans la lutte contre le changement climatique. Mais les négociations restent dans l’impasse sur plusieurs dossiers sensibles : financement, sortie des combustibles fossiles et équité de la transition écologique.



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