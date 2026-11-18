Portés par la Chine, les dépôts de brevets atteignent un record

Plus de 3,9 millions de demandes de brevet ont été déposées dans le monde en 2025, soit une hausse de 6 % en un an, selon l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). La Chine est à l’origine de plus de la moitié de cette progression. L’Inde a dépassé pour la première fois les 100 000 demandes annuelles.



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