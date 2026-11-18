Libye : 15 ans après la chute de Kadhafi, la CPI prépare son premier procès

Pour la première fois depuis que le Conseil de sécurité a saisi la Cour pénale internationale (CPI) de la situation en Libye, un accusé sera jugé pour des crimes commis dans le pays. Mais derrière cette avancée historique, les mandats d’arrêt inexécutés et les résistances des autorités libyennes rappellent combien la lutte contre l’impunité reste fragile.



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