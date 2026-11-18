Yémen : Taëz s’enfonce dans l’isolement, les risques d’épidémie s’aggravent

Encerclée, la ville yéménite de Taëz fait face à une dégradation alarmante de la situation humanitaire. La fermeture de ses principaux axes d’approvisionnement entrave l’acheminement de l’aide, tandis que le manque d’eau potable, les difficultés d’accès aux soins et la poursuite des combats entre les rebelles houthis et les forces gouvernementales font craindre une aggravation de la crise sanitaire.



Lire l'article complet