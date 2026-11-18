CPI : La décision concernant l’Afghanistan risque de restreindre l’accès à la justice

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le siège de la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye, aux Pays-Bas, photographié en novembre 2019. © 2019 AP Photo/Peter Dejong, File (La Haye) – Une décision de la Cour pénale internationale (CPI) risque d'entraver le chemin vers la justice pour les victimes de crimes graves commis en Afghanistan, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Le 12 novembre, une Chambre préliminaire de la CPI, invoquant une absence d’activité, a émis une décision visant à clôturer l’affaire dont était saisie la Cour concernant des crimes commis par les forces américaines, celles…



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