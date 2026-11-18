Décès d’un défenseur des droits humains en République centrafricaine

par Human Rights Watch

Nicolas Tiangaye, éminent avocat centrafricain, défenseur des droits humains et ancien Premier ministre, est décédé à Bangui le 16 novembre, à l'âge de 70 ans. Comptant parmi les défenseurs de l’état de droit les plus respectés du pays, il a consacré plus de quatre décennies à cette cause. Click to expand Image L'ancien Premier ministre de la République centrafricaine, Nicolas Tiangaye, à Bangui, le 8 janvier 2014. © 2014 Eric Feferberg/AFP via Getty Images Nicolas Tiangaye s'est fait connaître alors qu'il était encore un jeune avocat, en assurant la défense de l'ancien…



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