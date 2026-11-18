Est-il possible de donner sans rien attendre en retour ? Don, reconnaissance et démocratie dans l’entreprise
par Rim Hachana, Professeur des universités, ESDES - UCLy (Lyon Catholic University)
Fadia Ben Hassen, Docteure en Sciences de gestion, Aix-Marseille Université (AMU)
Est-il réellement possible de donner sans rien attendre en retour ? De Marcel Mauss à Pierre Bourdieu, les sciences sociales montrent que derrière le don se jouent aussi la réciprocité, la reconnaissance et parfois le pouvoir et la corruption.
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- mercredi 18 novembre 2026