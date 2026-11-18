La « courbe champagne », ou pourquoi on peut réduire les émissions de CO₂ sans freiner le développement

par François Gemenne, Chercheur en science politique, spécialiste du climat et des migrations, HEC Paris Business School

Antoine Giraldi, Collaborateur scientifique, recherche appliquée en systèmes énergétiques, Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)

Raphaël Boroumand, Full Professor, PSB Paris School of Business

Simon Porcher, Professeur, Université Paris Dauphine – PSL

Thomas Porcher, Économiste, professeur associé, PSB Paris School of Business