La « courbe champagne », ou pourquoi on peut réduire les émissions de CO₂ sans freiner le développement
par François Gemenne, Chercheur en science politique, spécialiste du climat et des migrations, HEC Paris Business School
Antoine Giraldi, Collaborateur scientifique, recherche appliquée en systèmes énergétiques, Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO)
Raphaël Boroumand, Full Professor, PSB Paris School of Business
Simon Porcher, Professeur, Université Paris Dauphine – PSL
Thomas Porcher, Économiste, professeur associé, PSB Paris School of Business
La relation entre émissions de carbone et développement humain n’est pas linéaire. Cette réalité ouvre la voie à des politiques climatiques plus justes et adaptées aux capacités de chaque pays.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 18 novembre 2026