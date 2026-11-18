Poutine menace, Washington inquiète : qui protégera l’Europe ?
par Laurent Vilaine, Docteur en sciences de gestion, ancien officier, enseignant en géopolitique à ESDES Business School, ESDES - UCLy (Lyon Catholic University)
L’ESSENTIEL
…
-
La France et le Royaume-Uni renforcent leur coopération nucléaire face à la menace russe et aux incertitudes sur l’engagement américain.
-
L’exercice Rummy, en octobre 2026, a marqué une première avec la participation de chasseurs britanniques à un entraînement nucléaire aérien français.
-
Cette coopération donne corps à l’idée d’une défense nucléaire européenne élargie, mais la crédibilité de cette solidarité reste à construire.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 18 novembre 2026