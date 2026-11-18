La peur nous rend-elle plus faciles à gouverner ?
par Lee-Ann d'Alexandry, doctorante, Aix-Marseille Université (AMU)
Fabien Girandola, Professeur de Psychologie Sociale, Aix-Marseille Université (AMU)
Lionel Souchet, Maître de Conférences en Communication et Psychologie Sociale, Aix-Marseille Université (AMU)
Plus un danger est médiatisé, plus il nous paraît proche et peut renforcer notre aspiration à la stabilité. Mais, lorsqu’elle est instrumentalisée, la peur peut aussi produire des effets de méfiance, voire de révolte.
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- mercredi 18 novembre 2026