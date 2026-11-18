Les toilettes des lycées, miroir du mal-être scolaire ?

par Emmanuelle Godeau, Enseignante chercheuse - Responsable de la filière des médecins de l’éducation nationale - Membre du CERPOP (UMR1295, Inserm -UPS, Toulouse), École des hautes études en santé publique (EHESP)

Elodie David, Ingénieure d'études en santé publique, École des hautes études en santé publique (EHESP)

Omar Zanna, Sociologue, Le Mans Université

Rudy Organini, Docteur junior en santé publique, Université de Rennes

Sandrine Dupé, Anthropologue de la santé, Université de Rennes