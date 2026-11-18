Les terres rares ne sont ni rares, ni même des terres, alors qu’est-ce que c’est ?
par Marie-Odile Simonnot, Professeure en génie des procédés, directrice du LRGP, Université de Lorraine
Baptiste LAUBIE, Maître de conférences en génie des procédés pour l'environnement, Laboratoire réactions et génie des procédés, CNRS, Université de Lorraine
Les terres rares sont des éléments chimiques particulièrement utiles dans de nombreux domaines industriels comme l’électronique, le médical ou la défense.
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- mercredi 18 novembre 2026