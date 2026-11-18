Perturbateurs endocriniens : une exposition dès avant la naissance, des risques pour la fertilité

L’exposition aux perturbateurs endocriniens pourrait commencer dès la vie intra-utérine et affecter durablement le développement et la santé reproductive. Présentes dans de nombreux produits du quotidien, ces substances chimiques capables de dérégler le système hormonal sont détectées jusque dans le sang du cordon ombilical et le lait maternel, alertent deux agences des Nations Unies.



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