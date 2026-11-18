Arabie saoudite/ONU. Le classement de la plainte déposée auprès de l’OIT est un coup dur pour les travailleurs·euses migrants victimes de violations et de discriminations persistantes

par Amnesty International

En réaction au classement de la plainte liée aux droits du travail déposée contre l’Arabie saoudite en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’Organisation internationale du travail (OIT), à la suite d’un accord conclu entre l’Arabie saoudite et le représentant des travailleurs à l’OIT, Iain Byrne, directeur du programme Justice économique et sociale d’Amnesty […] The post Arabie saoudite/ONU. Le classement de la plainte déposée auprès de l’OIT est un coup dur pour les travailleurs·euses migrants victimes de violations et de discriminations persistantes appeared first on Amnesty International.…



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