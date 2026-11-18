Turquie. Des défenseur·e·s des droits LGBTI doivent être immédiatement remis en liberté et les poursuites les visant abandonnées

par Amnesty International

Avant l’ouverture mercredi 18 novembre du procès des fondateurs de l’Association d’études sur la politique sociale, l’identité de genre et l’orientation sexuelle (SPoD), organisation de défense des droits des personnes lesbiennes, gays et personnes bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI), le Réseau de solidarité avec les défenseur·e·s des droits humains – un réseau de 38 organisations parmi lesquelles […] The post Turquie. Des défenseur·e·s des droits LGBTI doivent être immédiatement remis en liberté et les poursuites les visant abandonnées appeared first on Amnesty International.…



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