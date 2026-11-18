Italie. Le Parlement adopte une définition répressive de l’antisémitisme, « un jour sombre pour la liberté d’expression »

par Amnesty International

Réagissant à un vote du Parlement italien concernant l’adoption officielle de la définition opérationnelle de l’antisémitisme employée par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste, Erika Guevara Rosas, directrice générale des recherches, de l’élaboration des lignes de conduite, du travail de plaidoyer et des campagnes à Amnesty International, a déclaré : « L’Italie vient de rendre juridiquement […] The post Italie. Le Parlement adopte une définition répressive de l’antisémitisme, « un jour sombre pour la liberté d’expression » appeared first on Amnesty International. ]]>



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