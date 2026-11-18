Avis aux médias - Le Prix François-Houdé célèbre trois décennies d'excellence artistique

par Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

MONTRÉAL, le 18 novembre 2026 /RMC/ – La responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au comité exécutif de la Ville de Montréal, Andréanne Moreau, ainsi que la directrice générale du Conseil des métiers d’art du Québec, Mariouche Gagné, invitent les représentantes et les représentants des médias à la cérémonie de remise du Prix François-Houdé pour une prise d’images seulement.



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