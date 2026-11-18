Pourquoi la génération Z doit en partie à Napoléon son obsession pour la musculation
par Claire Warden, Professor of Performance and Physical Culture, Loughborough University
Conor Heffernan, Lecturer in the Sociology of Sport, Ulster University
De nombreux jeunes délaissent la course à pied et la natation pour la salle de musculation. Une passion qui plonge ses racines dans deux siècles d’histoire, de la défaite prussienne face à Napoléon aux réseaux sociaux.
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- mercredi 18 novembre 2026