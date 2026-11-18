Quiz - Additifs alimentaires dangereux dans nos assiettes : quand les industriels contournent les règles (du XIXᵉ siècle à nos jours)
par Julien Talbot, Responsable de la stratégie digitale, The Conversation
Des colorants toxiques aux conservateurs controversés, les additifs alimentaires ont une longue histoire, jalonnée de découvertes scientifiques, de scandales sanitaires et de batailles réglementaires. Dès le XIXᵉ siècle, leurs dangers sont identifiés, mais les industriels rivalisent d’ingéniosité pour contourner les règles. Saurez-vous retrouver les dates clés, les découvertes marquantes et les grandes étapes de cette histoire qui continue de façonner notre alimentation ?
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- mercredi 18 novembre 2026