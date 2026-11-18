Soudan. Les frappes dévastatrices de drones des FAR contre des civil·e·s à El Obeid doivent faire l’objet d’une enquête pour crimes de guerre

par Amnesty International

Les frappes de drones menées par les Forces d’appui rapide (FAR), qui ont touché des zones résidentielles et des infrastructures civiles dans la ville d’El Obeid, dans l’État du Kordofan du Nord, au Soudan, faisant des dizaines de morts et perturbant des services essentiels, doivent faire l’objet d’une enquête pour crimes de guerre, a déclaré […] The post Soudan. Les frappes dévastatrices de drones des FAR contre des civil·e·s à El Obeid doivent faire l’objet d’une enquête pour crimes de guerre appeared first on Amnesty International. ]]>



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