Super El Niño : quand le calendrier des semis devient un atout pour nourrir le bétail
par Lusanda Ncisana, Lecturer, University of Limpopo
Tafadzwanashe Mabhaudhi, Professor of Climate Change, Food Systems and Health and Director of The Lancet Countdown in Africa, London School of Hygiene & Tropical Medicine
Semer le radis fourrager aux bons mois peut aider les agriculteurs sud-africains à produire des aliments pour le bétail plus nutritifs, même sans irrigation.
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- mercredi 18 novembre 2026