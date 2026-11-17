Rougeole : les États-Unis, le Mexique et la Bolivie perdent leur statut de pays ayant éliminé la maladie

La rougeole regagne du terrain sur le continent américain. Après le Canada en 2025, trois nouveaux pays, dont les États-Unis, ont perdu mardi leur statut de pays ayant éliminé cette maladie hautement contagieuse. Avec plus de 58 000 cas confirmés depuis janvier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) alerte sur les conséquences du recul de la vaccination.



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