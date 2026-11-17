Résistance aux antibiotiques : les plans se multiplient, mais les patients restent mal protégés

Face à la menace croissante des infections résistantes aux médicaments, 173 pays se sont dotés d’une stratégie nationale. Mais seuls 22 % déclarent disposer des financements nécessaires pour la mettre pleinement en œuvre, alerte l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Faute de moyens de diagnostic et de surveillance, de nombreux patients risquent de recevoir des traitements inadaptés.



Lire l'article complet