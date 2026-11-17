L’impasse politique au Myanmar assombrit les adieux de Guterres à l’Asie du Sud-Est

Pour son dernier sommet avec les dirigeants de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) en tant que chef de l’ONU, lundi à Manille, António Guterres a appelé à mettre fin aux violences au Myanmar et à protéger les réfugiés rohingyas. Il a également plaidé pour une réforme des institutions internationales, à l’heure où les guerres et les tensions commerciales fragilisent la région.



Lire l'article complet