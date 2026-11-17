« La paix commence dans nos cœurs » : des enfants lancent un appel au monde depuis Mascate

Des enfants venus des quatre coins du monde ont lancé lundi un appel à la paix depuis Mascate, la capitale d’Oman. Dans un message adressé à la communauté internationale, ils ont exhorté à rejeter la haine, à respecter la diversité et à défendre les droits humains.



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