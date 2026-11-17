Soudan : les drones à l’origine de trois quarts des morts civiles recensées cette année

Au Soudan, les drones sont devenus l'arme majeure de la guerre contre les civils. Selon un rapport publié mardi par l’ONU, ils sont responsables de près de trois quarts des meurtres de civils recensées depuis janvier. Marchés, hôpitaux et installations électriques sont frappés loin des lignes de front, dans un conflit marqué par une « impunité généralisée » et de possibles crimes de guerre.



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