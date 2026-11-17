Climat : les océans au cœur des négociations de la COP31

De l’ADN prélevé dans une simple tasse d’eau de mer aux savoirs ancestraux des peuples autochtones pour prévenir les incendies : à la COP31, scientifiques et communautés ont présenté mardi des solutions innovantes pour protéger la nature. Mais leur mise en œuvre se heurte toujours au manque de financements, tandis que les négociations sur le climat restent tendues, notamment sur l’avenir des énergies fossiles et le financement climatique, à quelques jours de leur conclusion.



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