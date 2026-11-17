Migrations : face aux naufrages, le HCR lance un appel mondial pour sauver des vies

Près de 2 500 personnes sont mortes ou portées disparues en neuf mois sur les routes maritimes vers l’Europe, soit une hausse de près de 20 % en un an. De la Méditerranée à la route migratoire vers le Yémen, les traversées périlleuses continuent de faire des milliers de victimes. Face à cette hécatombe, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) lance une nouvelle initiative mondiale pour renforcer les opérations de sauvetage, garantir la protection des personnes en mer et mieux coordonner la réponse internationale.



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