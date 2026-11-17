Haïti : près de 4 600 tués depuis janvier, l’ONU appelle à protéger les civils lors des opérations de sécurité

En Haïti, les gangs continuent de commettre des « exactions atroces » tandis que les opérations menées par les forces de sécurité soulèvent de graves préoccupations en matière de droits humains. Près de 4 600 personnes ont été tuées depuis le début de l’année, fustige le Bureau des droits de l’homme de l’ONU, qui alerte également sur la recrudescence des violences sexuelles et le recrutement forcé d’enfants.



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