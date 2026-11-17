Le rhum, ou pourquoi une origine n’a pas besoin d’appellation pour avoir de la valeur

par Jean-Marie Cardebat, Professeur d'économie à l'Université de Bordeaux et Professeur affilié à l'INSEEC Grande Ecole, Université de Bordeaux

Benoît Faye, Chair professor, INSEEC Grande Ecole, Campus de Bordeaux; Chercheur associé BSE Université de Bordeaux, INSEEC Grande École