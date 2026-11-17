Le rhum, ou pourquoi une origine n’a pas besoin d’appellation pour avoir de la valeur
par Jean-Marie Cardebat, Professeur d'économie à l'Université de Bordeaux et Professeur affilié à l'INSEEC Grande Ecole, Université de Bordeaux
Benoît Faye, Chair professor, INSEEC Grande Ecole, Campus de Bordeaux; Chercheur associé BSE Université de Bordeaux, INSEEC Grande École
L’étude du marché du rhum montre que le rôle des appellations d’origine est parfois surestimé, notamment pour son impact sur la demande et sur les prix.
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- mardi 17 novembre 2026