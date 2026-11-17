Outre-mer : des inégalités systémiques qui démentent la promesse républicaine
par Farid Lamara, Responsable de programmes de recherches, Agence Française de Développement (AFD)
Françoise Rivière, Chargée de programme de recherche, Agence Française de Développement (AFD)
Les inégalités entre les territoires d’outre-mer et la France hexagonale sont de plus en plus marquées, comme le montrent les données recueillies à la Martinique, à La Réunion, à la Guadeloupe, en Guyane et à Mayotte.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 17 novembre 2026