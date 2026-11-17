Le livre, œuvre de création et produit marketing
par Olivier Bessard-Banquy, Professeur des universités, spécialiste du livre et de l'édition période contemporaine, Université Bordeaux Montaigne
L’ESSENTIEL
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Dans le monde du livre aussi, les professionnels publient selon des logiques de marché et adaptent les produits en fonction du potentiel des ventes.
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Le marketing a révolutionné la façon de penser la littérature vivante.
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Face à la baisse de la lecture, le marketing peut (re)donner à un maximum de lecteurs l’envie de s’emparer des nouveautés.
Pour le commun des lecteurs les livres représentent l’absolu de la création,…
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- mardi 17 novembre 2026